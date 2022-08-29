Masterchef Fatma Nur Hıçkıra Hıçkıra Ağladı! Mehmet Şef Ne Diyeceğini Unuttu, “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Twitter Sallandıkça Sallandı! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur resmen hıçkırıklara boğuldu! Mehmet Şefin sinirden ne diyeceğini unuttuğu o anlarda seyirciler ise tepkilerini “Rezillikten başka bir şey değil” diyerek ortalığı salladı! Twitter’ın sallanmasına neden olan bu durum, Fatma Nur sevenlerini ise üzdü. Masterchef yarışmasına girişiyle tepkileri toplayan Fatma Nur, bakın neden ağladı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Büyük bir keyifle izlenen Masterchef’te Fatma Nur, Dilan, Kaan, Büşra, Şeyma ve Gamze kıyasıya bir mücadele vermişti. Yarışmadan elenen isimse Şeyma olmuştu. Yayınlanan bölümün başlarında şok sözlere yer veren Fatma Nur, bir anda ağlamaya başladı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.