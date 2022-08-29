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29 Ağu 2022 - 16:19

Masterchef Fatma Nur Hıçkıra Hıçkıra Ağladı! Mehmet Şef Ne Diyeceğini Unuttu, “Rezillikten Başka Bir Şey Değil!” Twitter Sallandıkça Sallandı! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur resmen hıçkırıklara boğuldu! Mehmet Şefin sinirden ne diyeceğini unuttuğu o anlarda seyirciler ise tepkilerini “Rezillikten başka bir şey değil” diyerek ortalığı salladı! Twitter’ın sallanmasına neden olan bu durum, Fatma Nur sevenlerini ise üzdü. Masterchef yarışmasına girişiyle tepkileri toplayan Fatma Nur, bakın neden ağladı?