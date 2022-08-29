- 29 Ağu 2022 - 16:55 G: 29 Ağu 2022 - 17:31

Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Aycan Yanaç, transparan kıyafetinin altına giymiş olduğu siyah bikinisiyle resmen yaktı yıktı! Hayranlarından tam not alan Aycan Yanaç’a “Fizik deyince de sen be” yorumları yapıldı! Görenlerin dönüp dönüp baktığı Aycan Yanaç, güzelliğiyle başları döndürdü! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görülen Aycan Yanaç, milyonların kalbinde taht kurmuştu. Hem duruşuyla hem performansıyla seyircilerin kalbinde çoktan şampiyon olan Aycan Yanaç, kupayı kafaya koyduğu için Survivor 2022 yarışmasına katılmıştı. Yarışmanın ilk bölümlerinde koronavirüse yakalanan Yanaç, yarışmadan zorunlu olarak çekilmek durumunda kalmıştı. Gündemi sallayıp geçen Aycan Yanaç’ın bikinili pozları ise yürekleri hop indirip hop kaldırdı! İşte merak edilenler…

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29 Ağu 2022 - 16:55 Ankara- Yaşam

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