Survivor Aycan Yanaç Transparan Kıyafetinin Altına Giydiği Bikiniyle Yaktı Yıktı! “Fizik Deyince de Sen Be!” Görenler Dönüp Dönüp Tekrar Baktı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görülen Aycan Yanaç, milyonların kalbinde taht kurmuştu. Hem duruşuyla hem performansıyla seyircilerin kalbinde çoktan şampiyon olan Aycan Yanaç, kupayı kafaya koyduğu için Survivor 2022 yarışmasına katılmıştı. Yarışmanın ilk bölümlerinde koronavirüse yakalanan Yanaç, yarışmadan zorunlu olarak çekilmek durumunda kalmıştı. Gündemi sallayıp geçen Aycan Yanaç’ın bikinili pozları ise yürekleri hop indirip hop kaldırdı! İşte merak edilenler…

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