Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Komple Bitirdi! Murat Ceylan’ın Sırtındaki Yük 10 Kat Fazla Oldu! Fişinin Çekilmesi An Meselesi… “İnşallah Biter!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, 2022 sezonunda All Star olarak ekranlara gelmişti. Birbirinden başarılı yarışmacıların bir araya geldiği All Star sezonunun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması, seyirciyi ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa’nın şampiyon olmayı hak etmediğini dile getirirken; kimi ise en başından beri Nisa’nın şampiyon olduğunu açıklamıştı. Survivor tarihinin en tartışmalı sezonuna imzasını atan Acun Medya’dan bomba bir karar çıktı!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!