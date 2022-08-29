- 29 Ağu 2022 - 21:10

Acun Ilıcalı Survivor Yarışmasını Komple Bitirdi! Murat Ceylan’ın Sırtındaki Yük 10 Kat Fazla Oldu! Fişinin Çekilmesi An Meselesi… “İnşallah Biter!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor için Acun Ilıcalı’dan bomba bir karar çıktı! Yarışmayı kafasında komple bitiren Acun Ilıcalı, Murat Ceylan’ın yükünü 10 kat fazla hale getirdi! Yarışmanın fişinin çekilmesi an meselesi olarak görülürken; birçok kişi ise yarışmanın bir an önce final olması gerektiği yönde yorumlarda bulundu! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, 2022 sezonunda All Star olarak ekranlara gelmişti. Birbirinden başarılı yarışmacıların bir araya geldiği All Star sezonunun şampiyonu ise Nisa Bölükbaşı olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın şampiyon olması, seyirciyi ikiye ayırmıştı. Kimi Nisa’nın şampiyon olmayı hak etmediğini dile getirirken; kimi ise en başından beri Nisa’nın şampiyon olduğunu açıklamıştı. Survivor tarihinin en tartışmalı sezonuna imzasını atan Acun Medya’dan bomba bir karar çıktı!

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29 Ağu 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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