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29 Ağu 2022 - 21:28

“Masterchef Yarışmasına Mehmet Şefin Oğlu Geliyor!” Acun Medya’dan Bomba Karar Çıktı; 5 Yıldır Sır Gibi Saklanıyordu Ama Skandal Olay Patlak Verdi! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasına Mehmet Yalçınkaya’nın oğlunun geleceği gündeme bomba gibi düştü! Acun Medya’nın vermiş olduğu karar sonrasına 5 yıldır saklanan skandal olay patlak vermiş oldu! Mehmet Yalçınkaya’nın yakışıklı oğlunun ağzından dökülen sözler ise Masterchef izleyicisinin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…