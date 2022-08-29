- 29 Ağu 2022 - 21:58 G: 29 Ağu 2022 - 22:30

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Göğsüne Fuları Bağlayınca Olanlar Oldu! “Hüsnü Baba Görmesin Bu Hallerini!” Karın Kaslarıyla Şova Kalktı; Bakanlar Büyülendi…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, göğsüne fuları bağlayınca olanlar oldu! Hayranlarından “Hüsnü baba görmesin bu hallerini” yorumlarında bulundular! Karın kaslarıyla adeta şova kalan Yüsra Geyik’i bakanlar ise büyülendi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinde yıllarca Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, oyunculuk yetenekleriyle milyonları kendisine hayran bırakmıştı. Arka Sokaklar dizisinden sonra Camdaki Kız dizisinde Meliha karakterine hayat veren Yüsra Geyik, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu birbirinden çekici pozlar ise yürekleri hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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29 Ağu 2022 - 21:58 Ankara- Yaşam

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