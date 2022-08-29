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29 Ağu 2022 - 21:58

Arka Sokaklar Dizisinin Zeliş’i Göğsüne Fuları Bağlayınca Olanlar Oldu! “Hüsnü Baba Görmesin Bu Hallerini!” Karın Kaslarıyla Şova Kalktı; Bakanlar Büyülendi…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, göğsüne fuları bağlayınca olanlar oldu! Hayranlarından “Hüsnü baba görmesin bu hallerini” yorumlarında bulundular! Karın kaslarıyla adeta şova kalan Yüsra Geyik’i bakanlar ise büyülendi! İşte merak edilen tüm detaylar…