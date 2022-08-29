- 29 Ağu 2022 - 22:27 G: 29 Ağu 2022 - 22:48

İyilik Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Dizinin Murat’ı İsmail Demirci’den Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik’ten bomba bir karar çıktı! Dizinin yayından kaldırıldığı gündeme gelmişti ki, dizinin Murat’ı İsmail Demirci, açıklamasını yaptı! Kanalın fişini çekmesiyle gündem olan İyilik dizisinin perde arkası aralanmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Sera Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, final kararı alacakken; FOX TV dizinin senaryosunu güçlendirme kararı almış ve sezon finali yaparak yeni sezon için onay vermişti. Kısa bir süre önce FOX TV’nin bu karardan döndüğü ve final kararı verdiği konuşulmuştu! Peki, neler oluyor?

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29 Ağu 2022 - 22:27 Ankara- Yaşam

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