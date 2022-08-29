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29 Ağu 2022 - 22:27

İyilik Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Dizinin Murat’ı İsmail Demirci’den Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik’ten bomba bir karar çıktı! Dizinin yayından kaldırıldığı gündeme gelmişti ki, dizinin Murat’ı İsmail Demirci, açıklamasını yaptı! Kanalın fişini çekmesiyle gündem olan İyilik dizisinin perde arkası aralanmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…