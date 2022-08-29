İyilik Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? Dizinin Murat’ı İsmail Demirci’den Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik’ten bomba bir karar çıktı! Dizinin yayından kaldırıldığı gündeme gelmişti ki, dizinin Murat’ı İsmail Demirci, açıklamasını yaptı! Kanalın fişini çekmesiyle gündem olan İyilik dizisinin perde arkası aralanmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İsmail Demirci, Hatice Şendil ve Sera Kutlubey gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu İyilik dizisi, final kararı alacakken; FOX TV dizinin senaryosunu güçlendirme kararı almış ve sezon finali yaparak yeni sezon için onay vermişti. Kısa bir süre önce FOX TV’nin bu karardan döndüğü ve final kararı verdiği konuşulmuştu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.