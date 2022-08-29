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29 Ağu 2022 - 22:48

Masterchef Mehmet Şef, Elene Şeyma’nın Eşinden Tuttu! O Sözler Acun Medya’yı Harekete Geçirdi; Başkasına 20 Bin Lira, Ona Bedava! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran ve elenen Şeyma’nın elinden resmen Mehmet Şef tuttu! Şeyma Müjdeci’nin o sözleri Acun Medya’yı harekete geçirdi! Başkasına en az 20 bin lira olan şeyin Şeyma’ya bedava vereceği gündem haline geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…