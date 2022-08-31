- 31 Ağu 2022 - 23:25

Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı... Aralarındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Neler Oluyor?

Dün akşam Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, herkesi şaşırtacak bir yakınlaşma ile gözleri bir anda üzerine çekti. Kendinden önce sahne olan Cenk Eren ile arasındaki yakınlaşmanın kameralara yansımasının ardından sessizliğini koruyan Ajda Pekkan, hayranlarına da Cenk Eren ile sevgili olup olmadığını merak ettirmeye başladı! İşte ikili ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Dün akşam Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, herkesi şaşırtacak bir yakınlaşma ile gözleri bir anda üzerine çekti. Kendinden önce sahne olan Cenk Eren ile arasındaki yakınlaşmanın kameralara yansımasının ardından sessizliğini koruyan Ajda Pekkan, hayranlarına da Cenk Eren ile sevgili olup olmadığını merak ettirmeye başladı!

Peki, Ajda Pekkan ve Cenk Eren sevgili mi? Ajda Pekkan kaç yaşında, Cenk Eren ile arasında kaç yaş var? Ajda Pekkan kimdir, aslen nereli, şarkıları? İşte, detaylar…

31 Ağu 2022 - 23:25 - Magazin

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Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı... Aralarındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı... Aralarındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Neler Oluyor?
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