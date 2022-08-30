Hangi Burç Annesine Çok Düşkündür? Aman Dikkat “Canım Anam” Demeden Duramıyor!
Bazı burçların ev dizilimi, onları aile bağlarına olan inancını yüksek tutması noktasında karakterize ediyor. Öyle ki, bu listede yer alan burçlar, her şeyden önce annesini birincil önceliği yapıyor. Sizde annesine çok düşkün olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bazı burçların ev dizilimi, onları aile bağlarına olan inancını yüksek tutması noktasında karakterize ediyor. Öyle ki, bu listede yer alan burçlar, her şeyden önce annesini birincil önceliği yapıyor. Bu nedenle bu burçlar ile evlenmeden biraz düşünmekte fayda bulunuyor! Peki, hangi burç annesine çok düşkündür? İşte “canım anam” demeden duramayan o burçlar...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
30 Ağu 2022 - 10:58 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.