Her burcun insanının karakteristik olarak acılar ya da olaylar baş etmesi aynı şekilde gelişmiyor. Ancak bazı burçlar var ki, onlar ne kadar acı çekerse çeksin yolundan dönmüyor. İşte bu liste, o burçlardan oluşuyor! Peki, acılarla yürüyüp korkmayan burçlar hangileridir? İşte her şeyle baş edebilecek kadar güçlü olan burçlar…

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