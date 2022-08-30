- 30 Ağu 2022 - 11:23 G: 30 Ağu 2022 - 11:26

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini yeni bir heyecan daha sarmaya başladı. Bu kez üniversite okuyacakları kentlerde yurt başvurusu gerçekleştirmeye başlayan öğrenciler, yönünü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na çevirdi. Bir süre sonuçları yurt başvuru sonuçlarını açıklayacak olan KYK ile ilgili son detaylar haberimizde...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini yeni bir heyecan daha sarmaya başladı. Bu kez üniversite okuyacakları kentlerde yurt başvurusu gerçekleştirmeye başlayan öğrenciler, yönünü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na çevirdi. Bir süre sonuçları yurt başvuru sonuçlarını açıklayacak olan KYK’nin açıklama yapacağı tarih netleşti! Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Ağu 2022 - 11:23 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eylül Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Güvendiği Dağlara Karlar Yağacak Burçlar… mask
Eylül Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Güvendiği Dağlara Karlar Yağacak Burçlar…
Acılarla Yürüyüp Korkmayan Burçlar Hangileridir? İşte Her Şeyle Baş Edebilecek Kadar Güçlü Olan Burçlar… mask
Acılarla Yürüyüp Korkmayan Burçlar Hangileridir? İşte Her Şeyle Baş Edebilecek Kadar Güçlü Olan Burçlar…
Hangi Burç Annesine Çok Düşkündür? Aman Dikkat “Canım Anam” Demeden Duramıyor! mask
Hangi Burç Annesine Çok Düşkündür? Aman Dikkat “Canım Anam” Demeden Duramıyor!
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı! mask
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı!
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı, Aralarındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor? mask
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı, Aralarındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor?
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! “Zenginin Tatili Bitmek Bilmiyor!” Pembe Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Havuz Paylaşımıyla Ortalığı Karıştırdı! “Zenginin Tatili Bitmek Bilmiyor!” Pembe Bikinisiyle Sırılsıklam Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL