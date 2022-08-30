- 30 Ağu 2022 - 11:25 G: 30 Ağu 2022 - 11:30

30 Ağustos Özel Sektöre Tatil Mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatilinden Özel Sektör Yararlanabilecek Mi?

Büyük Taarruz ile başlayan zafer komutasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ön ayak olduğu 30 Ağustos zaferi, 1922 yılından bugüne her yıl coşkuyla anıldı. Bu yıl 100.yıldönümü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ortaya çıkardığı bir günlük resmi tatil kamu kurumlarınca uygulanmaya başladı. Sizde 30 Ağustos'da özel sektör çalışanlara tatil durumunu merak ediyorsanız işte detaylar...

Büyük Taarruz ile başlayan zafer komutasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ön ayak olduğu 30 Ağustos zaferi, 1922 yılından bugüne her yıl coşkuyla anıldı. Bu yıl 100.yıldönümü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ortaya çıkardığı bir günlük resmi tatil kamu kurumlarınca uygulanmaya başladı. Ancak, özel sektör çalışanlarının resmi tatil yapıp yapmayacağı, şimdilerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi haline dönüştü. Peki, 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör yararlanabilecek mi? İşte, detaylar…

30 Ağu 2022 - 11:25 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Yerli ve Milli Pasaport Üretimi Resmen Başladı... mask
Yerli ve Milli Pasaport Üretimi Resmen Başladı...
Türk Milleti'nin 'Büyük Zafer'i 100 Yaşında! mask
Türk Milleti'nin 'Büyük Zafer'i 100 Yaşında!
Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli! mask
Bim Bombayı Patlattı! 6 Eylül Aktüelini Görenler Donup Kalıyor! Bebek Bezi, Temizlik Ürünleri, Sucuk, Zeytinyağı Fiyatları Resmen Dip Yaptı! İşte Bim Market 6 Eylül Aktüeli!
A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak! mask
A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Araç Sahiplerine Müjde! Benzin’e Dev İndirim! Benzine Ne Kadar Zam Uygulanacak? İndirim Ne Zaman Geçerli Olacak? 29 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar? mask
Araç Sahiplerine Müjde! Benzin’e Dev İndirim! Benzine Ne Kadar Zam Uygulanacak? İndirim Ne Zaman Geçerli Olacak? 29 Ağustos Güncel Akaryakıt Fiyatları Ne Kadar?
Apple’dan Müjde! İhone 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belirlendi! İphone 14 Ne Zaman Çıkacak? İphone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak? mask
Apple’dan Müjde! İhone 14 Serisinin Çıkış Tarihi Belirlendi! İphone 14 Ne Zaman Çıkacak? İphone 14 Serisi Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.300 TL Kırtasiye Desteği! Okul Öncesi Düşük Gelirli Tüm Ailelere 1.300 TL Kırtasiye Yardımı! mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.300 TL Kırtasiye Desteği! Okul Öncesi Düşük Gelirli Tüm Ailelere 1.300 TL Kırtasiye Yardımı!
Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar… mask
Tarım Kredi Market Et Alacaklara Özel Dev İndirimi Başlattı! Bu Fırsatı Sakın Kaçırmayın, Kilo Kilo Alın! Raflar Bomboş Kalana Kadar…
Tarot Falı Gerçek Mi? Tarot Falı Nasıl Bakılır, Neler Sorulur? mask
Tarot Falı Gerçek Mi? Tarot Falı Nasıl Bakılır, Neler Sorulur?
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 29 Ağustos 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? mask
KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? 2022 KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Eylül Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Güvendiği Dağlara Karlar Yağacak Burçlar… mask
Eylül Ayında Aldatılacak Burçlar Ortaya Çıktı! İşte Güvendiği Dağlara Karlar Yağacak Burçlar…
Acılarla Yürüyüp Korkmayan Burçlar Hangileridir? İşte Her Şeyle Baş Edebilecek Kadar Güçlü Olan Burçlar… mask
Acılarla Yürüyüp Korkmayan Burçlar Hangileridir? İşte Her Şeyle Baş Edebilecek Kadar Güçlü Olan Burçlar…
Hangi Burç Annesine Çok Düşkündür? Aman Dikkat “Canım Anam” Demeden Duramıyor! mask
Hangi Burç Annesine Çok Düşkündür? Aman Dikkat “Canım Anam” Demeden Duramıyor!
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı! mask
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç Kimdir? O Eski Halinden Eser Kalmadı; Eşiyle Aralarındaki Yaş Farkı Ortalığı Karıştırdı!
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı, Aralarındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor? mask
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı, Aralarındaki Yaş Farkı Uçurum Çıktı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL