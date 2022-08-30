30 Ağustos Özel Sektöre Tatil Mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı Tatilinden Özel Sektör Yararlanabilecek Mi?
Büyük Taarruz ile başlayan zafer komutasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ön ayak olduğu 30 Ağustos zaferi, 1922 yılından bugüne her yıl coşkuyla anıldı. Bu yıl 100.yıldönümü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ortaya çıkardığı bir günlük resmi tatil kamu kurumlarınca uygulanmaya başladı. Sizde 30 Ağustos'da özel sektör çalışanlara tatil durumunu merak ediyorsanız işte detaylar...
Büyük Taarruz ile başlayan zafer komutasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ön ayak olduğu 30 Ağustos zaferi, 1922 yılından bugüne her yıl coşkuyla anıldı. Bu yıl 100.yıldönümü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ortaya çıkardığı bir günlük resmi tatil kamu kurumlarınca uygulanmaya başladı. Ancak, özel sektör çalışanlarının resmi tatil yapıp yapmayacağı, şimdilerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi haline dönüştü. Peki, 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör yararlanabilecek mi? İşte, detaylar…
30 Ağu 2022 - 11:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.