Büyük Taarruz ile başlayan zafer komutasının Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ön ayak olduğu 30 Ağustos zaferi, 1922 yılından bugüne her yıl coşkuyla anıldı. Bu yıl 100.yıldönümü gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın ortaya çıkardığı bir günlük resmi tatil kamu kurumlarınca uygulanmaya başladı. Ancak, özel sektör çalışanlarının resmi tatil yapıp yapmayacağı, şimdilerde vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi haline dönüştü. Peki, 30 Ağustos özel sektöre tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinden özel sektör yararlanabilecek mi? İşte, detaylar…