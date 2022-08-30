- 30 Ağu 2022 - 11:34

Bankalar Arası Promosyon Yarışında Son Günler! Bankalarda Promosyon İçin Son Gün Ne Zaman? En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor? İşte 2022 Bankaların Promosyon Ücretleri ve Son Başvuru Günleri!

Bankalar arası promosyon yarışı hız kesmeden devam ederken, en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar ve bu bankaların promosyon başvurusu için belirlediği son tarihler araştırma konusu oluyor. İşte bankaların emekli maaşı promosyonu ile ilgili merak edilen tüm detayları.

Ülkemizde emekli maaşı ile geçinen vatandaşların bir diğer gündemi de bankalar tarafından sunulan emekli maaşı promosyonu kampanyaları. Bankaların, emekli maaşı bulunan vatandaşlara kendileri ile çalışmaları dahilinde en az 2 yada 3 yıllık sözleşmeler karşılığında belirli promosyonlar sunmakta. Son dönemde ise bankaların büyük yarışa girdiği emekli maaşı promosyon ücretlerinde son günlere yaklaşılmakta. Bankaların belirlediği tarihlerde yapılan bu başvurularda ise emekli maaşını taşıma ve buna ek olarak ilgili bankaya müşteri kazandırılması dahilinde ek ücret ödenen promosyonlar bulunmaktadır. Bankaların emekli promosyonu başvuru günleri için sona yaklaşırken araştırma konusu olan tüm bankaların emekli maaşı promosyon ücretleri ve son başvuru tarihi ise şu şekilde.

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30 Ağu 2022 - 11:34 - Gündem

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