Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor?

Ülkemizde emekli maaşı ile geçinen vatandaşların bir diğer gündemi de bankalar tarafından sunulan emekli maaşı promosyonu kampanyaları. Bankaların, emekli maaşı bulunan vatandaşlara kendileri ile çalışmaları dahilinde en az 2 yada 3 yıllık sözleşmeler karşılığında belirli promosyonlar sunmakta.

Son dönemde ise bankaların büyük yarışa girdiği emekli maaşı promosyon ücretlerinde son günlere yaklaşılmakta. Bankaların belirlediği tarihlerde yapılan bu başvurularda ise emekli maaşını taşıma ve buna ek olarak ilgili bankaya müşteri kazandırılması dahilinde ek ücret ödenen promosyonlar bulunmaktadır.

Bankaların emekli promosyonu başvuru günleri için sona yaklaşırken araştırma konusu olan tüm bankaların emekli maaşı promosyon ücretleri ve son başvuru tarihi ise şu şekilde.

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