- 01 Eyl 2022 - 23:25

Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor?

Bankalar arası promosyon yarışı hız kesmeden devam ederken, en yüksek emekli maaşı promosyonu veren bankalar ve bu bankaların promosyon başvurusu için belirlediği son tarihler araştırma konusu oluyor. İşte bankaların emekli maaşı promosyonu ile ilgili merak edilen tüm detayları.

Ülkemizde emekli maaşı ile geçinen vatandaşların bir diğer gündemi de bankalar tarafından sunulan emekli maaşı promosyonu kampanyaları. Bankaların, emekli maaşı bulunan vatandaşlara kendileri ile çalışmaları dahilinde en az 2 yada 3 yıllık sözleşmeler karşılığında belirli promosyonlar sunmakta.

Son dönemde ise bankaların büyük yarışa girdiği emekli maaşı promosyon ücretlerinde son günlere yaklaşılmakta. Bankaların belirlediği tarihlerde yapılan bu başvurularda ise emekli maaşını taşıma ve buna ek olarak ilgili bankaya müşteri kazandırılması dahilinde ek ücret ödenen promosyonlar bulunmaktadır.

Bankaların emekli promosyonu başvuru günleri için sona yaklaşırken araştırma konusu olan tüm bankaların emekli maaşı promosyon ücretleri ve son başvuru tarihi ise şu şekilde.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

01 Eyl 2022 - 23:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eylül Ayını Ağlaya Ağlaya Bitirecek Burçlar Belli Oldu? İşte İşinden Kovulup, Sevgilisinden Terk Edilecek, Dünyası Başına Yıkılacak Burçlar… mask
Eylül Ayını Ağlaya Ağlaya Bitirecek Burçlar Belli Oldu? İşte İşinden Kovulup, Sevgilisinden Terk Edilecek, Dünyası Başına Yıkılacak Burçlar…
Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler! mask
Düşük Gelirli Tüm Ailelere Elektrik Tüketim Desteği! Elektrik Faturanızı Devlet Ödeyecek! İşte Elektrik Tüketim Desteğinden Yararlanmak İçin Yapmanız Gerekenler!
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek! mask
Fenerbahçeli Arda Güler’e İnanılmaz Teklif! İngiliz Devi Arsenal Arda Güler İçin Milyon Euroları Gözden Çıkardı! Fenerbahçe’nin Kasasına Tam 30 Milyon Euro Girecek!
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı! mask
Carrefoursa Market Bim'den Sonra Coştu! İnanılmaz Kampanya! Ayçiçek Yağı, Çay, Şeker, Un, Pirinç, Nohut Fiyatları Yayınlandı!
Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor? mask
Bankaların Emekli Promosyon Başvuru Süresi Uzatıldı! Ödemeleri 10 bin TL'ye Dayandı! En Çok Promosyon Hangi Banka Tarafından Veriliyor?
Gönül Dağı Dilek’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Diziden Sonra Bambaşka Birisi Oldu; “Taner Bile Seni Tanıyamaz!” Saçı, Başı… mask
Gönül Dağı Dilek’in Son Hali İnanılır Gibi Değil! Diziden Sonra Bambaşka Birisi Oldu; “Taner Bile Seni Tanıyamaz!” Saçı, Başı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL