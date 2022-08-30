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30 Ağu 2022 - 12:25

Masterchef Danilo Zanna’nın Yıllar Önceki Arkadaşından Bomba İfşa! Bakın Neyle Banyo Yapıyormuş... "Hiç Mi Akıl Yürütemedin!" Tüm Foyası Ortaya Çıktı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Danilo Zanna’nın yıllar önceki arkadaşından bomba bir ifşa geldi! Türkiye’ye geldiği ilk sıralarda öyle bir şey yapmış ki, resmen akıl beyin yanıyor! Sosyal medyayı sallayan bu “Banyo” itirafı, Danilo Şef sevenlerini çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…