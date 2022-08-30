Masterchef Danilo Zanna’nın Yıllar Önceki Arkadaşından Bomba İfşa! Bakın Neyle Banyo Yapıyormuş... "Hiç Mi Akıl Yürütemedin!" Tüm Foyası Ortaya Çıktı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Danilo Zanna’nın yıllar önceki arkadaşından bomba bir ifşa geldi! Türkiye’ye geldiği ilk sıralarda öyle bir şey yapmış ki, resmen akıl beyin yanıyor! Sosyal medyayı sallayan bu “Banyo” itirafı, Danilo Şef sevenlerini çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; Danilo Zanna’nın sempatik ve sevecen tavırları hayranlarından tam not alıyor, Masterchef yarışmasının heyecanını yükseltiyordu. Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında ekranlarda yer almayan Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı sayesinde gündeme oturdu! Başarılı isim Danilo Zanna’nın yıllar önceki arkadaşından gelen bomba açıklama ağızları açık bıraktı! Meğer Danilo Zanna, banyoda…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.