- 30 Ağu 2022 - 13:56

Teknoloji Tutkunlarına Kötü Haber! Sony PlayStation 5 Fiyatları Zamlandı! PlayStation 5 2022 Güncel Fiyatı Ne Kadar?

Günümüz teknolojisinin en sevilen ve en çok satan ürünlerinden biri olan Sony PlayStation 5 fiyatlarını ülkemizde artan kurlar nedeni ile zamlandırdığını açıkladı. Peki, Sony PlayStation 5 güncel zamlı fiyatı ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

Dünyadaki ve ülkemizdeki en büyük teknoloji markalarından biri olan Sony, çok sevilen ve çok tutulan PlayStation serisi ile yeni fiyatlandırmaları uygulamaya koydu. Evrensel olarak oyun piyasasının en önemli araçlarından biri olan PlayStation, 20 yılı aşan bir süredir oyun dünyasının en çok sevilenlerinden. Seri olarak birkaç yılda bir olacak şekilde yeni cihazlar çıkaran Sony son olarak PlayStation 5’i oyuncuların kullanımına sunmuştu. Konsol oyunlarının vazgeçilmezi olan ve milyonlarca oyun için bir pazar olan PlayStation ise ülkemizdeki fiyatları ile kullanıcıları üzmekte. Ülkemize ithal edilen Sony PlayStation 5’in fiyatı dolar kuru ve vergiler hesaplanarak elde edilirken kurların yükselişi nedeni ile Sony’de PlayStation 5 fiyatlarında zam uygulamak zorunda kaldı. İşte zamlı PlayStation 5 fiyatları.

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30 Ağu 2022 - 13:56 - Gündem

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