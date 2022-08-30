Şeyma Subaşı Şimdide Gözünü Kayserililere Dikti! Mısırlı Milyoner Çılgına Dönecek; Öyle Bir Şey Yapıyor Ki… “Yapma Şeyma!” Denildikçe 5 Katını Yaptı!
Acun Ilıcalı’yla yapmış olduğu evlilik sonrasında popüler bir hale gelen Şeyma Subaşı şimdide gözünü Kayserililere dikti! Mısırlı milyonlar Mohammed Alsaloussi’nin bu pozlar sonrasında deliye dönecek! Öyle bir şey yapmaya başladı ki, sosyal medya sallanmaya sallandı! “Yapma Şeyma” denildikçe 5 fazlasın yapan Şeyma Subaşı, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
9 yıl boyunca Acun Ilıcalı’yla doludizgin bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı da aktif bir biçimde kullanmaya başlayarak tanınırlığını artırmıştı! Boşanma sonrasında İtalyan DJ Guido’yla bir araya gelen Şeyma Subaşı, daha sonra ise Mısırlı iş insanı Meedo’yla bir araya gelmişti. Bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı, en sonunda yeniden eski aşkıyla barışma kararı almıştı. Son zamanlarda yaptıklarıyla gündeme gelen Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış oldukları ortalığı katıp karıştırdı! Kayserililere dadanan Şeyma Subaşı, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.