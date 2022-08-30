Şeyma Subaşı Şimdide Gözünü Kayserililere Dikti! Mısırlı Milyoner Çılgına Dönecek; Öyle Bir Şey Yapıyor Ki… “Yapma Şeyma!” Denildikçe 5 Katını Yaptı!

9 yıl boyunca Acun Ilıcalı’yla doludizgin bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sosyal medyayı da aktif bir biçimde kullanmaya başlayarak tanınırlığını artırmıştı! Boşanma sonrasında İtalyan DJ Guido’yla bir araya gelen Şeyma Subaşı, daha sonra ise Mısırlı iş insanı Meedo’yla bir araya gelmişti. Bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı, en sonunda yeniden eski aşkıyla barışma kararı almıştı. Son zamanlarda yaptıklarıyla gündeme gelen Subaşı’nın sosyal medya üzerinden yapmış oldukları ortalığı katıp karıştırdı! Kayserililere dadanan Şeyma Subaşı, herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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