İbrahim Tatlıses’e Kavganın Dozunu Artıracak Haber! Ortalığı İnim İnim İnletti; Ahmet Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ayarsız Terazi!”
Bir süredir küs olan Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses’in ünlü türkücünün geçirdiği kazadan sonra arayı ısıttığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses’e karşılık Ahmet Tatlıses’ten gecikmedi! İşte Baba Oğul'dan son detaylar...
Bir süredir küs olan Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses’in ünlü türkücünün geçirdiği kazadan sonra arayı ısıttığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses’e karşılık Ahmet Tatlıses’ten gecikmedi! Peki, İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses barıştı mı? İbrahim Tatlıses barışma iddialarına ne dedi? Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…
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30 Ağu 2022 - 14:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.