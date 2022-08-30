İbrahim Tatlıses’e Kavganın Dozunu Artıracak Haber! Ortalığı İnim İnim İnletti; Ahmet Tatlıses Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Ayarsız Terazi!”

Bir süredir küs olan Ahmet Tatlıses ile İbrahim Tatlıses’in ünlü türkücünün geçirdiği kazadan sonra arayı ısıttığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin ilk kez konuşan İbrahim Tatlıses’e karşılık Ahmet Tatlıses’ten gecikmedi! Peki, İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses barıştı mı? İbrahim Tatlıses barışma iddialarına ne dedi? Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile ilgili ne söyledi? İşte, detaylar…

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