Ece Seçkin Kalçasına Kadar Açınca Ortalık Çok Fena Karıştı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Bikinisiyle…

Bir süre önce konserinde sahneye atılan cep telefonuyla yaralanmasıyla gündem olan Ece Seçkin, şimdilerde yeni şarkısı ile gündem olmaya başladı. Yeni şarkısını plajdan çektiği kısa bir video ile hayranlarına müjdeleyen Ece Seçkin, paylaşımının altına gelen bir yorum sonrası kızdı. Takipçisini yanıtsız bırakmayan Ece Seçkin, bakın neler dedi! Peki, Ece Seçkin’in yeni şarkısı ne, yayınlandı mı? Ece Seçkin, ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ece Seçkin, paylaşımına tepki veren takipçisine ne cevap verdi? İşte, detaylar…