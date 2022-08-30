Ece Seçkin Kalçasına Kadar Açınca Ortalık Çok Fena Karıştı! “Hiç Utanma Kalmadı!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor! Bikinisiyle…
Bir süre önce konserinde sahneye atılan cep telefonuyla yaralanmasıyla gündem olan Ece Seçkin, şimdilerde yeni şarkısı ile gündem olmaya başladı. Yeni şarkısını plajdan çektiği kısa bir video ile hayranlarına müjdeleyen Ece Seçkin, paylaşımının altına gelen bir yorum sonrası kızdı. İşte detaylar...
Bir süre önce konserinde sahneye atılan cep telefonuyla yaralanmasıyla gündem olan Ece Seçkin, şimdilerde yeni şarkısı ile gündem olmaya başladı. Yeni şarkısını plajdan çektiği kısa bir video ile hayranlarına müjdeleyen Ece Seçkin, paylaşımının altına gelen bir yorum sonrası kızdı. Takipçisini yanıtsız bırakmayan Ece Seçkin, bakın neler dedi! Peki, Ece Seçkin’in yeni şarkısı ne, yayınlandı mı? Ece Seçkin, ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Ece Seçkin, paylaşımına tepki veren takipçisine ne cevap verdi? İşte, detaylar…
30 Ağu 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.