Yasemin Özilhan’dan Eşiyle Bomba Paylaşım! Boşanacakları Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Sosyal Medya Sallanıyor; Tek Bir Kareyle…
Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan’ın bir süredir eşi İzzet Özilhan’dan ayrılacağı iddia ediliyordu. İddialara şiddetle karşı çıkan Yasemin Özilhan’dan eşiyle ilgili bir paylaşım geldi. Eşinin yeni yaşını kutlayan Yasemin Özilhan, paylaşımın altına düştüğü not ile de herkesi şaşırtmayı başardı! İşte detaylar...
Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan’ın bir süredir eşi İzzet Özilhan’dan ayrılacağı iddia ediliyordu. İddialara şiddetle karşı çıkan Yasemin Özilhan’dan eşiyle ilgili bir paylaşım geldi. Eşinin yeni yaşını kutlayan Yasemin Özilhan, paylaşımın altına düştüğü not ile de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Özilhan, boşanma iddialarına ne yanıt verdi? Yasemin Özilhan, eşi ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…
30 Ağu 2022 - 14:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.