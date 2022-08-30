Yasemin Özilhan’dan Eşiyle Bomba Paylaşım! Boşanacakları Konuşuluyordu; Darbeyi İndirdi! Sosyal Medya Sallanıyor; Tek Bir Kareyle…

Doktorlar dizisinin Ela’sı olarak hafızalara kazınan Yasemin Özilhan’ın bir süredir eşi İzzet Özilhan’dan ayrılacağı iddia ediliyordu. İddialara şiddetle karşı çıkan Yasemin Özilhan’dan eşiyle ilgili bir paylaşım geldi. Eşinin yeni yaşını kutlayan Yasemin Özilhan, paylaşımın altına düştüğü not ile de herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanıyor mu? Yasemin Özilhan, boşanma iddialarına ne yanıt verdi? Yasemin Özilhan, eşi ile ilgili ne paylaştı? İşte, detaylar…