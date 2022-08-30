Ebru Şahin Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Minicik Hali Bile… Cedi Osman Hayatının Büyük Şokunu Yaşıyor! Neler Oluyor?
Bu senenin kuşkusuz en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Hem gelinliği hem de saç ve makyajı ile hayranlarından geçer not alan Ebru Şahin’in bez bebek hali tasarlandı. İşte detaylar...
Bu senenin kuşkusuz en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman, geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Hem gelinliği hem de saç ve makyajı ile hayranlarından geçer not alan Ebru Şahin’in bez bebek hali tasarlandı. Ebru Şahin’in bez bebeğinin satış rakamları ise, dudakları adeta uçuklattı. Peki, Ebru Şahin’in bez bebek hali nasıl, benziyor mu? Ebru Şahin bez bebeği ne kadar? Ebru Şahin’in bez bebek versiyonu ne kadar satıldı? İşte, detaylar…
30 Ağu 2022 - 14:21 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.