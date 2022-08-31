Teşkilat Dizisinden Bomba Değişiklik! Çağlar Ertuğrul’u Unutturacak Büyük İddia… Murat Yıldırım Mı Geliyor! Teşkilat Dizisi Yeni Sezon Nerede Çekiliyor?
Yeni sezonu ile seyircisini sabırsızlandırmaya başlayan Teşkilat dizisinden tüyolar gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon başrol oyuncuları da dahil olmak üzere pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi, veda ettiği oyuncuları yerine birbirinden iddialı isimler ile anlaştı. Çekim yerinde de bir değişikliğe giden Teşkilat dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Yeni sezonu ile seyircisini sabırsızlandırmaya başlayan Teşkilat dizisinden tüyolar gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon başrol oyuncuları da dahil olmak üzere pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi, veda ettiği oyuncuları yerine birbirinden iddialı isimler ile anlaştı. Çekim yerinde de bir değişikliğe giden Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Peki, Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman, başladı mı? Teşkilat dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Teşkilat dizisi üçüncü sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
31 Ağu 2022 - 00:44 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.