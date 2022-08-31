Teşkilat Dizisinden Bomba Değişiklik! Çağlar Ertuğrul’u Unutturacak Büyük İddia… Murat Yıldırım Mı Geliyor! Teşkilat Dizisi Yeni Sezon Nerede Çekiliyor?

Yeni sezonu ile seyircisini sabırsızlandırmaya başlayan Teşkilat dizisinden tüyolar gelmeye başladı. Geçtiğimiz sezon başrol oyuncuları da dahil olmak üzere pek çok isme veda eden Teşkilat dizisi, veda ettiği oyuncuları yerine birbirinden iddialı isimler ile anlaştı. Çekim yerinde de bir değişikliğe giden Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesinde sürpriz gelişmeler yaşandı. Peki, Teşkilat dizisi yeni sezon ne zaman, başladı mı? Teşkilat dizisi nerede, hangi ilde çekiliyor? Teşkilat dizisi üçüncü sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar…