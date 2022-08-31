Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder Kilolardan Kurtuldu! Bambaşka Birisi Oldu! Doğum Kilolarından Öyle Bir Kurtuldu Ki, Gören Tanıyamıyor!
Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımları arasına finali ile birlikte adını yazdırmayı başarmış olan Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya’ya hayat veren ünlü oyuncu Özge Özder’den geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım geldi. Kızı ile objektiflerin karşısına geçen Özge Özder, doğum kilolarından bir hayli kurtulmuş görünüyordu. İşte detaylar...
Kanal D ekranlarının unutulmaz yapımları arasına finali ile birlikte adını yazdırmayı başarmış olan Sadakatsiz dizisinde Doktor Derya’ya hayat veren ünlü oyuncu Özge Özder’den geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım geldi. Kızı ile objektiflerin karşısına geçen Özge Özder, doğum kilolarından bir hayli kurtulmuş görünüyordu. Özge Özder’in fit hali herkesi şaşırtırken, ünlü oyuncunun kaç kilo verdiğini duyanlar, duydukları rakama inanamadı! Peki, Özge Özder ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Özge Özder kaç kilo? Özge Özder doğumdan sonra kaç kilo verdi? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 00:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.