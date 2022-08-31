Banu Alkan Ölüm Sessizliğini Bozdu! Dolandırıldığına Dair İddialarla Anılmıştı; Tek Bir Açıklama Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz ay iş insanı olduğu bilinen Kemal Yıldız’dan aldığı evlilik teklifine “evet” diyen Banu Alkan ile ilgili Onur Akay, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Banu Alkan’ın nişanlısının bir iş insanı olmadığını iddia eden Onur Akay’ın iddialarının yankıları sürerken, Banu Alkan’dan o iddialara ilk kez yanıt geldi. Peki, Onur Akay, Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız için ne dedi? Banu Alkan, nişanlısı hakkındaki iddialara ne yanıt verdi? Kemal Yıldız iş insanı mı? İşte, detaylar…

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