Banu Alkan Ölüm Sessizliğini Bozdu! Dolandırıldığına Dair İddialarla Anılmıştı; Tek Bir Açıklama Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz ay iş insanı olduğu bilinen Kemal Yıldız’dan aldığı evlilik teklifine “evet” diyen Banu Alkan ile ilgili Onur Akay, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Banu Alkan’ın nişanlısının bir iş insanı olmadığını iddia eden Onur Akay’ın iddialarının yankıları sürerken, Banu Alkan’dan o iddialara ilk kez yanıt geldi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz ay iş insanı olduğu bilinen Kemal Yıldız’dan aldığı evlilik teklifine “evet” diyen Banu Alkan ile ilgili Onur Akay, çok çarpıcı iddialarda bulundu. Banu Alkan’ın nişanlısının bir iş insanı olmadığını iddia eden Onur Akay’ın iddialarının yankıları sürerken, Banu Alkan’dan o iddialara ilk kez yanıt geldi. Peki, Onur Akay, Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız için ne dedi? Banu Alkan, nişanlısı hakkındaki iddialara ne yanıt verdi? Kemal Yıldız iş insanı mı? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 23:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.