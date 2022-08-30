- 30 Ağu 2022 - 16:47 G: 30 Ağu 2022 - 16:54

Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda boy gösteren Hasan Biltekin, İç Anadolu’yu resmen inim inim inletti! Mehmet Şef sayesinde birçok ürünü bedavaya getiren Biltekin’in tüm planları ifşa edildi! Hasan Biltekin sevenlerini şoktan şoka sokan olay, Masterchef izleyicisinin dikkatinden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasında katılan ama annesinin rahatsızlığından dolayı geri çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yılında yeniden yarışmaya katılmıştı. Şeflere, “Ben burada olsaydım Serhat asla şampiyon olamazdı” sözlerini dile getiren Hasan Biltekin, 2021 sezonundan 2. olarak ayrılmıştı. Gönüllerde şampiyon olmayı duruşuyla kazanan Biltekin’in tüm planları ifşa edildi! Peki, neler oluyor?

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30 Ağu 2022 - 16:47 Ankara- Yaşam

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