Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in 2021 sezonunda boy gösteren Hasan Biltekin, İç Anadolu’yu resmen inim inim inletti! Mehmet Şef sayesinde birçok ürünü bedavaya getiren Biltekin’in tüm planları ifşa edildi! Hasan Biltekin sevenlerini şoktan şoka sokan olay, Masterchef izleyicisinin dikkatinden kaçmadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasında katılan ama annesinin rahatsızlığından dolayı geri çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yılında yeniden yarışmaya katılmıştı. Şeflere, “Ben burada olsaydım Serhat asla şampiyon olamazdı” sözlerini dile getiren Hasan Biltekin, 2021 sezonundan 2. olarak ayrılmıştı. Gönüllerde şampiyon olmayı duruşuyla kazanan Biltekin’in tüm planları ifşa edildi! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.