Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına 2020 yarışmasında katılan ama annesinin rahatsızlığından dolayı geri çekilmek zorunda kalan Hasan Biltekin, 2021 yılında yeniden yarışmaya katılmıştı. Şeflere, “Ben burada olsaydım Serhat asla şampiyon olamazdı” sözlerini dile getiren Hasan Biltekin, 2021 sezonundan 2. olarak ayrılmıştı. Gönüllerde şampiyon olmayı duruşuyla kazanan Biltekin’in tüm planları ifşa edildi! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!