Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in göğüs dekolteli pozları kalpleri +135 Bpm’e çıkardı! Hayranlarından “Yüce Rabbim seni özene bezene yaratmış” yorumlarını alan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, minicik eteğiyle yaktı yıktı! Hayranlarından tarzıyla tam not alan Hande Erçel’in çekici fiziği ise başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
En son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Hande Erçel, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyordu. Güzeller güzeli oyuncu, yakın zamanda çok farklı bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkmak istediğinin altını çizmişti. Şu sıralar kardeşi ve yeğeniyle tatilde olan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlar gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.