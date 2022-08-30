Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alarak milyonlarca kişiye ulaşan Pelin Karahan, yeniden ekranlara gelmeye gün sayıyordu. Kendisine gelen projeleri inceleyen Pelin Karahan’ın ekranlarda sık sık olmaması, sevenlerini her projede daha çok heyecanlandırıyordu! Kısa bir süre önce Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününe katılan Pelin Karahan’ın baş döndüren tarzı, sevenlerinden tam not almıştı! Peki, Pelin Karahan hamile mi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!