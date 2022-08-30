- 30 Ağu 2022 - 18:26 G: 30 Ağu 2022 - 18:55

Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?

Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Pelin Karahan’ın hamile olduğuna dair iddialar gündemi salladı geçti! Hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğan Karahan’a binlerce kişi ise “Hayırlı olsun” demeden edemedi! Instagram, Twitter’ın kendisini konuşmasına neden olan Pelin Karahan, sosyal medyayı sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alarak milyonlarca kişiye ulaşan Pelin Karahan, yeniden ekranlara gelmeye gün sayıyordu. Kendisine gelen projeleri inceleyen Pelin Karahan’ın ekranlarda sık sık olmaması, sevenlerini her projede daha çok heyecanlandırıyordu! Kısa bir süre önce Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününe katılan Pelin Karahan’ın baş döndüren tarzı, sevenlerinden tam not almıştı! Peki, Pelin Karahan hamile mi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Ağu 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı… mask
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı…
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri… mask
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu! mask
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer… mask
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler… mask
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!” mask
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
Müge Anlı’dan Büyük Geri Vites! Öyle Bir “R” Yaptı Ki; Tepkiler Arka Arkaya… Canlı Yayında Dedikleri Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Neler Oldu Neler… mask
Müge Anlı’dan Büyük Geri Vites! Öyle Bir “R” Yaptı Ki; Tepkiler Arka Arkaya… Canlı Yayında Dedikleri Stüdyoyu Ayağa Kaldırdı! Neler Oldu Neler…
Şeyma Subaşı Şimdide Gözünü Kayserililere Dikti! Mısırlı Milyoner Çılgına Dönecek; Öyle Bir Şey Yapıyor Ki… “Yapma Şeyma!” Denildikçe 5 Katını Yaptı! mask
Şeyma Subaşı Şimdide Gözünü Kayserililere Dikti! Mısırlı Milyoner Çılgına Dönecek; Öyle Bir Şey Yapıyor Ki… “Yapma Şeyma!” Denildikçe 5 Katını Yaptı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı… mask
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı…
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri… mask
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu! mask
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer… mask
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL