Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Güzelliğiyle ve fiziğiyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Pelin Karahan’ın hamile olduğuna dair iddialar gündemi salladı geçti! Hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğan Karahan’a binlerce kişi ise “Hayırlı olsun” demeden edemedi! Instagram, Twitter’ın kendisini konuşmasına neden olan Pelin Karahan, sosyal medyayı sallayıp geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinde rol alarak milyonlarca kişiye ulaşan Pelin Karahan, yeniden ekranlara gelmeye gün sayıyordu. Kendisine gelen projeleri inceleyen Pelin Karahan’ın ekranlarda sık sık olmaması, sevenlerini her projede daha çok heyecanlandırıyordu! Kısa bir süre önce Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününe katılan Pelin Karahan’ın baş döndüren tarzı, sevenlerinden tam not almıştı! Peki, Pelin Karahan hamile mi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.