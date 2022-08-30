Masterchef Yarışmasını Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Sigortalar Cayır Cayır Yanmaya Başladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takımın kaptanları seçilmişti. Tavuk – pilav yaparak ilk turu geçmeye çalışan yarışmacılardan Metin, Mavi takım kaptanı olmuş ve Kıvanç’ı karşı takımın kaptanı olarak seçmişti. Hem Mavi takım kaptanlığını hem dokunulmazlığı kazanan başarılı isim Metin, hayranlarını adeta havalara uçurmuştu. Peki, yeni bölümde Mavi takım mı kazandı, Kırmızı takım mı?

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