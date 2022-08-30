Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Sınır Tanımıyor! Denizin Altında Mayosuyla Fizik Şov Yaptı! “Deniz Kızı Gibisin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in paylaşımı yine yürek hoplattı! Sınır tanımayan güzeller güzeli oyuncu, denizin altında mayosuyla adeta fizik şov yaptı! Hayranlarından “Deniz kızı gibisin” yorumlarını alan Melis Sezen’e bir bakan bir daha baktı! İşte milyonların hayran kaldığı Melis Sezen’in o paylaşımı…
Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, bu sezon ekranlara veda etmişti. İlk sezonuyla fırtınalar estiren Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonda tam olarak istediğini bulamamıştı. Hikayenin de kısır döngüye girmesiyle birlikte Sadakatsiz dizisinden final kararı çıkmıştı. Gündemi sallayıp geçen Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen ise dizisinin bitmesiyle birlikte soluğu tatilde almıştı. Peki, Melis Sezen nasıl paylaşımlarda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.