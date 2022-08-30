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30 Ağu 2022 - 19:58

Sadakatsiz Dizisinin Derin’i Melis Sezen Sınır Tanımıyor! Denizin Altında Mayosuyla Fizik Şov Yaptı! “Deniz Kızı Gibisin!” Yorumlar Arka Arkaya Geliyor!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterine hayat veren Melis Sezen’in paylaşımı yine yürek hoplattı! Sınır tanımayan güzeller güzeli oyuncu, denizin altında mayosuyla adeta fizik şov yaptı! Hayranlarından “Deniz kızı gibisin” yorumlarını alan Melis Sezen’e bir bakan bir daha baktı! İşte milyonların hayran kaldığı Melis Sezen’in o paylaşımı…