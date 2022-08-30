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30 Ağu 2022 - 20:29

Seren Serengil ve İbrahim Tatlıses Birbirine Girecek! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; 83 Milyon İzliyor Demedi! Olayların Perde Arkası Bambaşka Çıktı! Meğer…

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından biri olan Seren Serengil’in İbrahim Tatlıses hakkında yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyayı salladı! İkilinin yakın zamanda birbirlerine gireceği gündem olurken; 83 milyon ise ayağa kalktı! Her şeyi tek tek açıklayan Seren Serengil, olayların perde arkasını öyle bir ifade etti ki…