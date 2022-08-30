- 30 Ağu 2022 - 20:29 G: 30 Ağu 2022 - 20:39

Seren Serengil ve İbrahim Tatlıses Birbirine Girecek! Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; 83 Milyon İzliyor Demedi! Olayların Perde Arkası Bambaşka Çıktı! Meğer…

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından biri olan Seren Serengil’in İbrahim Tatlıses hakkında yapmış olduğu açıklamalar sosyal medyayı salladı! İkilinin yakın zamanda birbirlerine gireceği gündem olurken; 83 milyon ise ayağa kalktı! Her şeyi tek tek açıklayan Seren Serengil, olayların perde arkasını öyle bir ifade etti ki…

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses, Bodrum’da bir kaza geçirmişti. Aracının içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses, olay yerine gelen ekiple birlikte çıkarılmıştı. İbrahim Tatlıses’in “Beni dolandırdı” dediği oğlu Ahmet Tatlıses’te kaza haberini duyunca hemen babasının yanında soluğu almıştı. İkilinin bu olayla birlikte aralarının artık düzeleceğine dair yorumlar yapılmıştı. Seren Serengil tam da bu konu hakkında öyle bir açıklamada bulundu ki…

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30 Ağu 2022 - 20:29 Ankara- Yaşam

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