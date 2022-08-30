Yargı Dizisinden Tüyler Ürperten, Dehşet Verici Veda! Ekiple İlişiğini Kesti, Ceylin Göbek Atıp Halay Çekecek! Noktası Konuldu! “Güle Güle!”

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezonu için çekimleri başlamıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı dizisinin sezon finali seyircinin kafasını karman çorman ederek bitmişti. Ceylin’in nasıl Ilgaz’ı öldürdüğü kafalarda sorulara neden olurken; seyircinin tüylerinin ürpermesine neden olacak bir vedanın kapıları çaldığı ortaya çıktı! Peki, hangi isim diziden ayrılacak?

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