Yargı Dizisinden Tüyler Ürperten, Dehşet Verici Veda! Ekiple İlişiğini Kesti, Ceylin Göbek Atıp Halay Çekecek! Noktası Konuldu! “Güle Güle!”
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’nın ikinci sezonuna ramak kala tüyler ürperten, dehşet veren bir veda geldi! Ekiple ilişiği kesilen isim, hayranlarını derinden üzerken; Ceylin cephesinin ise göbek atacağı ve halay çekeceğine dair yorumlar yapıldı! Birçok kişiden “Güle güle” yorumlarını alan oyuncu, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezonu için çekimleri başlamıştı. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Yargı dizisinin sezon finali seyircinin kafasını karman çorman ederek bitmişti. Ceylin’in nasıl Ilgaz’ı öldürdüğü kafalarda sorulara neden olurken; seyircinin tüylerinin ürpermesine neden olacak bir vedanın kapıları çaldığı ortaya çıktı! Peki, hangi isim diziden ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.