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30 Ağu 2022 - 23:27

Acun Ilıcalı Biricik Aşkı İçin Yine Kıydı Paraya! Tek Bir Kumaş Parçası İçin Ödenen Parayı Daha Asgari Ücretli Yan Yana Görmedi! Tam Tamına…

Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününe katılan Acun Ilıcalı ve biricik aşkı, milyonları şok etmişti. Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı için paraya kıydığı gündeme bomba gibi düştü! Tek bir kumaş parçası için ödenen parayı daha asgari ücretli kişilerin yan yana bile görmediğine dair yorumlar yapılırken; elbisenin fiyatı tam tamına…