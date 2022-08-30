Acun Ilıcalı Biricik Aşkı İçin Yine Kıydı Paraya! Tek Bir Kumaş Parçası İçin Ödenen Parayı Daha Asgari Ücretli Yan Yana Görmedi! Tam Tamına…
Geçtiğimiz günlerde Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğününe katılan Acun Ilıcalı ve biricik aşkı, milyonları şok etmişti. Acun Ilıcalı’nın biricik aşkı için paraya kıydığı gündeme bomba gibi düştü! Tek bir kumaş parçası için ödenen parayı daha asgari ücretli kişilerin yan yana bile görmediğine dair yorumlar yapılırken; elbisenin fiyatı tam tamına…
Şeyma Subaşı’yla boşandıktan sonra aşkı Ayça Çağla Altunkaya’da bulan Acun Ilıcalı, milyonları şok etmişti. Kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya’yla aralarındaki yaş farkını pozitife çevirdiklerini ve birbirlerine ayak uydurduklarını itiraf eden Acun Ilıcalı, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un çok konuşulan düğününe katılmıştı. Sevgilisiyle birlikte katılan Acun Ilıcalı’nın biricik aşkının elbisesi için ödediği parayla milyonların tüylerini ürpertti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.