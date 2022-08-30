Masterchef Fatma Nur Yine Hastanelik Oldu! Mehmet Şef “Aman Kızım Dur” Diye Diye Sakinleştirdi; Yarışmacıların Elleri Kolları Titredi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanının seçildiği Masterchef’te Metin tüm rakiplerini ezip geçen isim olmuştu. Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç’ı seçen Metin, yeni haftanın ilk startını vermişti. Yayınlanacak olan yeni bölümde ise yarışmacılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak “7 bölge 7 yemek” yapacaktı. Yarışmanın yayınlandığı anlarda kriz geçiren Fatma Nur ise en sonunda yine hastanelik oldu! İşte merak edilenler…

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