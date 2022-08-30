Masterchef Fatma Nur Yine Hastanelik Oldu! Mehmet Şef “Aman Kızım Dur” Diye Diye Sakinleştirdi; Yarışmacıların Elleri Kolları Titredi! Neler Oluyor?
Masterchef yarışmasında olaylar artık bitmek nedir bilmiyor. Masterchef yarışmasının ana kadrosuna girmeyi hak eden Fatma Nur, yine hastanelik oldu! Mehmet Şefin zor gücün sakinleştirdiği Fatma Nur, o halleriyle yarışmacıların ellerini kollarını titretti! Gündeme bomba gibi düşen “Fatma Nur krizi” olaysız bir şekilde bitmedi! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım kaptanının seçildiği Masterchef’te Metin tüm rakiplerini ezip geçen isim olmuştu. Kırmızı takım kaptanı olarak Kıvanç’ı seçen Metin, yeni haftanın ilk startını vermişti. Yayınlanacak olan yeni bölümde ise yarışmacılar 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak “7 bölge 7 yemek” yapacaktı. Yarışmanın yayınlandığı anlarda kriz geçiren Fatma Nur ise en sonunda yine hastanelik oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.