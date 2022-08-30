Survivor Evrim’in Bikinili Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Siyah Bikinisiyle Alkolü Poz Verince Film Koptu! “Allah’ın Lütfusun!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, bikinili pozlarıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Siyah bir bikini üstü giyen Evrim Keklik, bir de alkollü pozlar verince resmen film koptu! Hayranlarından “Sen Allah’ın bir lütfusun” yorumlarını alan güzeller güzeli yarışmacı Evrim Keklik, ortalığı katıp karıştırdı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasına ilk kez 2020’de katılan Evrim Keklik, milyonlarca kişinin dikkatini üzerine çekmişti. Survivor 2020’deki sivri dilinden dolayı çok sevilmeyen Evrim Keklik, 2022 yılında ise adeta fırtınalar koparmıştı. Analizleri ve tahminleriyle Dominik Ada’sını sallayan Evrim Keklik’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar nefesleri kökten kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.