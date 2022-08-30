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30 Ağu 2022 - 23:59

Survivor Evrim’in Bikinili Pozları Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Siyah Bikinisiyle Alkolü Poz Verince Film Koptu! “Allah’ın Lütfusun!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Evrim Keklik, bikinili pozlarıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Siyah bir bikini üstü giyen Evrim Keklik, bir de alkollü pozlar verince resmen film koptu! Hayranlarından “Sen Allah’ın bir lütfusun” yorumlarını alan güzeller güzeli yarışmacı Evrim Keklik, ortalığı katıp karıştırdı! İşte merak edilenler…