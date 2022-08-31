- 31 Ağu 2022 - 18:48

Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı!

Son zamanların en çok gündem olan konularından birisi altın! Yükselişten sonra diplere kadar çakılan altın, kuyumcuların ellerini de ceplerini de boş çıkardı! Yatırımcısının artık bıkıp usandığı yorumlanırken; altın ise 31 Ağustos’ta öyle bir seviyeye geldi ki, gören duyan “Yok artık” demeden duramadı! İşte merak edilenler…

Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın geçtiğimiz günlerde bir anda diplere kadar düşmüştü. Yerel ve global olaylardan etkilenen altının son halini öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden araştırmalar yaptı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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31 Ağu 2022 - 18:48 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarında Sürpriz Gelişme! Dolar Kurundaki Hareketlilik 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! 30 Ağustos Altın Fiyatları Yer Gök İnletti! mask
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