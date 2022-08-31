Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı!

Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın geçtiğimiz günlerde bir anda diplere kadar düşmüştü. Yerel ve global olaylardan etkilenen altının son halini öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden araştırmalar yaptı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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