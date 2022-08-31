Altın Fiyatları Öyle Bir Seviyeye Geriledi Ki, Yok Artık! Çeyrek Altın Diplere Çakıldı! Kuyumcuların Karları Geriledi… Yatırımcısı Artık Bıkıp Usandı!
Son zamanların en çok gündem olan konularından birisi altın! Yükselişten sonra diplere kadar çakılan altın, kuyumcuların ellerini de ceplerini de boş çıkardı! Yatırımcısının artık bıkıp usandığı yorumlanırken; altın ise 31 Ağustos’ta öyle bir seviyeye geldi ki, gören duyan “Yok artık” demeden duramadı! İşte merak edilenler…
Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın geçtiğimiz günlerde bir anda diplere kadar düşmüştü. Yerel ve global olaylardan etkilenen altının son halini öğrenmek isteyenler ise internet üzerinden araştırmalar yaptı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.