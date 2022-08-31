- 31 Ağu 2022 - 18:50

Somer Şef Şöhreti de Aşkı da Masterchef'ten buldu!! 2 Yılın Ardından Sessizliğini Bozdu; Sosyal Medya Çalkalanıyor! 18 Yıllık Evliliğin Ardından… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Sivrioğlu bu kez kuralları tanımadı! 2 yılın ardından ölüm sessizliğini bozan Somer Sivrioğlu, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! 18 yıllık evliliğin ardından bombaları paylatan Somer Sivrioğlu, ağızların açık bıraktı! Peki, neler oluyor?

Aslı Sivrioğlu’yla 2000 yılında evlenen Somer Sivrioğlu, 2021 yılının başlarında boşanma kararı almıştı. Somer Sivrioğlu’nun evli olan Pınar Kayabaşı’yla aşk görüntülerinin çıkmasının ardından Aslı Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı’yla eşi anında boşanma davası açmıştı.

Öyle ki, Pınar Kayabaşı’nın eşi, “Adım, adının yanında geçsin istemiyorum” açıklamasında bulunmuştu. Olaylı bir biçimde aşk yaşamaya başlayan iki isimde kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu! Şimdiyse Somer Şef tüm sessizliğini bozdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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31 Ağu 2022 - 18:50 Ankara- Yaşam

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