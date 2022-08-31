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31 Ağu 2022 - 18:50

Somer Şef Şöhreti de Aşkı da Masterchef'ten buldu!! 2 Yılın Ardından Sessizliğini Bozdu; Sosyal Medya Çalkalanıyor! 18 Yıllık Evliliğin Ardından… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yıllardır jüri üyesi olarak bulunan Somer Sivrioğlu bu kez kuralları tanımadı! 2 yılın ardından ölüm sessizliğini bozan Somer Sivrioğlu, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! 18 yıllık evliliğin ardından bombaları paylatan Somer Sivrioğlu, ağızların açık bıraktı! Peki, neler oluyor?