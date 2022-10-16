- 16 Eki 2022 - 23:33 G: 16 Eki 2022 - 23:37

Uyumayı Seven Burçlar Hangisidir? Uyanık Görmeniz İmkansız! İşte 1 Dakika Uyku İçin Her şeyden Vazgeçen O Burçlar…

Her burcun uyku ile mesafeli bir arası bulunmuyor. Bu listede yer alan burçlar uykuya olan düşkünlükleri ve uykuyu çok sevmeleriyle öne çıkıyor. Özellikle bu burçların uykudan bir türlü vazgeçemiyor oluşu, onları diğer burçlardan ayırıyor! Sizde sürekli uyumak isteyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun uyku ile mesafeli bir arası bulunmuyor. Bu listede yer alan burçlar uykuya olan düşkünlükleri ve uykuyu çok sevmeleriyle öne çıkıyor. Özellikle bu burçların uykudan bir türlü vazgeçemiyor oluşu, onları diğer burçlardan ayırıyor! Peki, hangi burç sürekli uyumak istiyor? İşte uyku için kurşun atıp kurşun yiyecek burçlar…

16 Eki 2022 - 23:33 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uyumayı Seven Burçlar Hangisidir? Uyanık Görmeniz İmkansız! İşte 1 Dakika Uyku İçin Her şeyden Vazgeçen O Burçlar… mask
Uyumayı Seven Burçlar Hangisidir? Uyanık Görmeniz İmkansız! İşte 1 Dakika Uyku İçin Her şeyden Vazgeçen O Burçlar…
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! İlk Kez Kızları Toprak ve Maya'yı Paylaştı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!” mask
Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! İlk Kez Kızları Toprak ve Maya'yı Paylaştı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Yok Artık!”
İbrahim Tatlıses’in Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Yasemin Şefkatli Tek Bir Kareyle Her Şeyi İfşa Etti! Melek Zübeyde kaç yaşında? mask
İbrahim Tatlıses’in Herkesten Gizlediği Kızı Ortaya Çıktı! Yasemin Şefkatli Tek Bir Kareyle Her Şeyi İfşa Etti! Melek Zübeyde kaç yaşında?
İrem Derici’nin Sütyenli Pozları Sınırları Zorladı! Fırtına Öncesi Sessizliğini Paylaşınca Yürekler Yerinden Çıktı! “Naptın Be Güzelim!” Karın Kasları, Dekoltesi… mask
İrem Derici’nin Sütyenli Pozları Sınırları Zorladı! Fırtına Öncesi Sessizliğini Paylaşınca Yürekler Yerinden Çıktı! “Naptın Be Güzelim!” Karın Kasları, Dekoltesi…
Gecenin Ucunda Dizisinin Finali Fenaların Fenası! Ölümler, Kalımlar, Doğumlar... Yok Yok! İzleyende İzlemeyende Yıkılacak, Mahvolacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki… mask
Gecenin Ucunda Dizisinin Finali Fenaların Fenası! Ölümler, Kalımlar, Doğumlar... Yok Yok! İzleyende İzlemeyende Yıkılacak, Mahvolacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL