Hande Erçel Zenginliğin ve Paranın Şifresini Çözmüş! İki Bez Parçası İçin Ödediği Para Milyonların Hayalinde Bile Yok! “Yazık Günah! İnsanlar…”

Hem aşk hayatıyla hem de iş hayatıyla çok konuşulanlar arasında yerini alan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le dillere destan bir aşk yaşamıştı. Güzel oyuncu Erçel, Kerem Bürsin’den ayrıldıktan hemen sonra hayatına Kaan Yıldırım’ı almıştı ama çok geçmeden ikili yeniden bir ayrılık kararı almıştı.

Hande Erçel’in hayatında şu sıralar kimsenin olmadığı biliniyordu. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel’in siyahlar içerisindeki paylaşımı hayranlarından tam not almıştı. Güzel oyuncu Erçel’in yapmış olduğu son paylaşımsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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