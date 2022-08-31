Hande Erçel Zenginliğin ve Paranın Şifresini Çözmüş! İki Bez Parçası İçin Ödediği Para Milyonların Hayalinde Bile Yok! “Yazık Günah! İnsanlar…”
Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Hande Erçel, adeta zenginliğin şifresini bulmuş! İki bez parçası için ödenen miktarı duyan, “Benim kafamda böyle bir para canlanmadı” yorumunda bulunuyor! Milyonlarca kişinin aç olduğuna dair yorumlarda peş peşe gelirken, kıyafetin bedeli sosyal medyayı salladı geçti! Milyonların çılgına dönmesine neden olan fiyat ise az buz değil! İşte merak edilenler…
Hem aşk hayatıyla hem de iş hayatıyla çok konuşulanlar arasında yerini alan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le dillere destan bir aşk yaşamıştı. Güzel oyuncu Erçel, Kerem Bürsin’den ayrıldıktan hemen sonra hayatına Kaan Yıldırım’ı almıştı ama çok geçmeden ikili yeniden bir ayrılık kararı almıştı.
Hande Erçel’in hayatında şu sıralar kimsenin olmadığı biliniyordu. Ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Hande Erçel’in siyahlar içerisindeki paylaşımı hayranlarından tam not almıştı. Güzel oyuncu Erçel’in yapmış olduğu son paylaşımsa ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.