Kusursuz Kiracı’nın Mona’sı Dilan Çiçek Deniz Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Nereli, Kaç Yaşında? Dilan Çiçek Deniz Nasıl Ünlü Oldu?
FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli dizinin başrollerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeniden ekranlara döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz’in yeni dizisi herkesi heyecanlandırırken; sevilen ünlü oyuncunun yeniden mercek altına alınmasını da beraberinde getirdi. İşte Dilan Çiçek Deniz ile ilgili detaylar...
FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli dizinin başrollerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeniden ekranlara döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz’in yeni dizisi herkesi heyecanlandırırken; sevilen ünlü oyuncunun yeniden mercek altına alınmasını da beraberinde getirdi. Peki, Kusursuz Kiracı’nın Mona’sı Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında? Dilan Çiçek Deniz nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
31 Ağu 2022 - 11:16 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.