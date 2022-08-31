- 31 Ağu 2022 - 11:16 G: 31 Ağu 2022 - 11:21

Kusursuz Kiracı’nın Mona’sı Dilan Çiçek Deniz Kimdir? Dilan Çiçek Deniz Nereli, Kaç Yaşında? Dilan Çiçek Deniz Nasıl Ünlü Oldu?

FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli dizinin başrollerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeniden ekranlara döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz’in yeni dizisi herkesi heyecanlandırırken; sevilen ünlü oyuncunun yeniden mercek altına alınmasını da beraberinde getirdi. İşte Dilan Çiçek Deniz ile ilgili detaylar...

FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli dizinin başrollerinden biri olan Dilan Çiçek Deniz, yeniden ekranlara döndü. Bir süredir ekranlardan uzak olan Dilan Çiçek Deniz’in yeni dizisi herkesi heyecanlandırırken; sevilen ünlü oyuncunun yeniden mercek altına alınmasını da beraberinde getirdi. Peki, Kusursuz Kiracı’nın Mona’sı Dilan Çiçek Deniz kimdir? Dilan Çiçek Deniz nereli, kaç yaşında? Dilan Çiçek Deniz nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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31 Ağu 2022 - 11:16 - Magazin

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