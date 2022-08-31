Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Serkay Tütüncü Kimdir? Serkay Tütüncü Nereli, Kaç Yaşında? Serkay Tütüncü Nasıl Ünlü Oldu?
Dün yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisinin Yakup karakterine hayat vermeye başlamış olan Serkay Tütüncü, yeniden televizyon izleyicisinin gündemine oturdu. En son Masumiyet isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmış olan Serkay Tütüncü, yeni dizisi ile de bir hayli sevildi. İşte Serkay Tütüncü ile ilgili detaylar...
Dün yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisinin Yakup karakterine hayat vermeye başlamış olan Serkay Tütüncü, yeniden televizyon izleyicisinin gündemine oturdu. En son Masumiyet isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmış olan Serkay Tütüncü, yeni dizisi ile de bir hayli sevildi. Seyircisinden onayı almış olan Serkay Tütüncü, bakın nasıl ünlü oldu! Peki, Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü nereli, kaç yaşında? Serkay Tütüncü nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
31 Ağu 2022 - 11:20 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.