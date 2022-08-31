Dün yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisinin Yakup karakterine hayat vermeye başlamış olan Serkay Tütüncü, yeniden televizyon izleyicisinin gündemine oturdu. En son Masumiyet isimli dizi ile seyirci karşısına çıkmış olan Serkay Tütüncü, yeni dizisi ile de bir hayli sevildi. Seyircisinden onayı almış olan Serkay Tütüncü, bakın nasıl ünlü oldu! Peki, Kusursuz Kiracı’nın Yakup’u Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü nereli, kaç yaşında? Serkay Tütüncü nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…