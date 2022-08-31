Kusursuz Kiracı’nın Madam Vula’sı Kimdir? Bennu Yıldırımlar Nereli, Kaç Yaşında? Bennu Yıldırımlar Nasıl Ünlü Oldu?
Televizyon seyircisinin merak ile beklediği Kusursuz Kiracı dizisi dün itibariyle seyirci kantarına çıkmaya başladı. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisinde önemli karakterlerinden biri olan Madam Vula’ya hayat veren isim ise, ekranların usta isimlerinden biri olan Bennu Yıldırımlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Televizyon seyircisinin merak ile beklediği Kusursuz Kiracı dizisi dün itibariyle seyirci kantarına çıkmaya başladı. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisinde önemli karakterlerinden biri olan Madam Vula’ya hayat veren isim ise, ekranların usta isimlerinden biri olan Bennu Yıldırımlar oldu. Peki, Kusursuz Kiracı’nın Madam Vula’sı kimdir? Bennu Yıldırımlar nereli, kaç yaşında? Bennu Yıldırımlar nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 11:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.