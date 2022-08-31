Anasayfa/

Foto Galeri/

31 Ağu 2022 - 11:42

Kusursuz Kiracı’nın Madam Vula’sı Kimdir? Bennu Yıldırımlar Nereli, Kaç Yaşında? Bennu Yıldırımlar Nasıl Ünlü Oldu?

Televizyon seyircisinin merak ile beklediği Kusursuz Kiracı dizisi dün itibariyle seyirci kantarına çıkmaya başladı. Serkay Tütüncü ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisinde önemli karakterlerinden biri olan Madam Vula’ya hayat veren isim ise, ekranların usta isimlerinden biri olan Bennu Yıldırımlar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...