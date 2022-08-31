Bir süredir tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisi, yeni sezonun ilk dizilerinden biri oldu. Dün itibariyle yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisi, konusu ve oyuncuları ile reyting sıralamasına 3’üncü sıradan giriş yaptı. Yeni sezonda konuşulacağa benzeyen Kusursuz Kiracı dizisinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı da ortaya çıktı! Peki, Kusursuz Kiracı dizisinin konusu nedir? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı hangi dizinin uyarlaması? İşte, detaylar…

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