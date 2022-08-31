Kusursuz Kiracı Dizisinin Konusu Nedir? Kusursuz Kiracı Oyuncuları Kimler? Kusursuz Kiracı Hangi Dizinin Uyarlaması?
Bir süredir tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisi, yeni sezonun ilk dizilerinden biri oldu. Dün itibariyle yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisi, konusu ve oyuncuları ile reyting sıralamasına 3’üncü sıradan giriş yaptı. Yeni sezonda konuşulacağa benzeyen Kusursuz Kiracı dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Bir süredir tanıtım fragmanları ile dikkatleri üzerine çeken Kusursuz Kiracı dizisi, yeni sezonun ilk dizilerinden biri oldu. Dün itibariyle yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı dizisi, konusu ve oyuncuları ile reyting sıralamasına 3’üncü sıradan giriş yaptı. Yeni sezonda konuşulacağa benzeyen Kusursuz Kiracı dizisinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı da ortaya çıktı! Peki, Kusursuz Kiracı dizisinin konusu nedir? Kusursuz Kiracı oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı hangi dizinin uyarlaması? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 11:45 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.