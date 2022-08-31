Mehmet Ali Erbil’in TikTok Kazancı Duyanın Beyni Yerinden Fırlıyor! “Biz Boşa Yaşıyoruz!” Şekilden Şekle Girmişti, Sebebi Belli Oldu! Sadece 24 Saatte…

Yaklaşık 4 yıl önce evinin banyosundan çıkarken bir kaza geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, Türkiye’de sadece 3 kişide bulunan bir rahatsızlığa yakalanmıştı. Kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavilerin ardından kendisine gelmeye başlamıştı. Hastalığın vermiş olduğuyla bitkinlikle ekranlara uzun bir süre dönemeyen Mehmet Ali Erbil, en sonunda soluğu TikTok’ta almıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil’in TikTok kazancı ne kadar?

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