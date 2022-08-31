Mehmet Ali Erbil’in TikTok Kazancı Duyanın Beyni Yerinden Fırlıyor! “Biz Boşa Yaşıyoruz!” Şekilden Şekle Girmişti, Sebebi Belli Oldu! Sadece 24 Saatte…
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa bir süre önce TikTok’a giriş yapmıştı. Dünya üzerinde milyonların kullandığı ve para kazancı sağladığı TikTok’a giren Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancını duyanın beyni yerinden fırladı! “Biz boşa yaşıyoruz” yorumlarını alan kazanç, herkesi şok etti. Para kazanmak için şekilden şekle giren Mehmet Ali Erbil’in sadece 24 saat içerisinde kazandığı para…
Yaklaşık 4 yıl önce evinin banyosundan çıkarken bir kaza geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, Türkiye’de sadece 3 kişide bulunan bir rahatsızlığa yakalanmıştı. Kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil, uzun süren tedavilerin ardından kendisine gelmeye başlamıştı. Hastalığın vermiş olduğuyla bitkinlikle ekranlara uzun bir süre dönemeyen Mehmet Ali Erbil, en sonunda soluğu TikTok’ta almıştı. Peki, Mehmet Ali Erbil’in TikTok kazancı ne kadar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.