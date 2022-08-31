MaterChef Babagannuş Nasıl Yapılır? Malzemeleri Nelerdir? İşte MasterChef Babagannuş’un Püf Noktaları İle En İyi Tarifi!

MasterChef 2022 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri üyeliğini yaptığı programda yarışmacılar arası büyük rekabet devam ederken, programda yaşanan olaylar, kazanılan dokunulmazlıklar, elemeler ve programın en belirleyici kriteri olan yemekler izleyenler tarafından merakla takip ediliyor. Anadolu, Osmanlı, Balkan ve nice mutfaklara has yemeklerin özellikle seçilerek yarışmacılara sunulması ve bu yemeklerin başarılı şekilde yapılmasının beklendiği yarışma programında yaşanan rekabetin yanı sıra, konu alınan yemekler izleyiciler açısından araştırma konusu oluyor. 30 Ağustos günü programda konu alınan ve merak edilen Babagannuş mezesinin ise malzemeleri ve yapılış tarifi ise şu şekilde.

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