- 31 Ağu 2022 - 11:57 G: 31 Ağu 2022 - 12:14

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Konseri Olay Yarattı! “Senin Hiç Mi Sevenin Yok? Niye Uyarmadılar?” Linç Üzerine Linç Yiyor! “Sokaktan Geçerken…”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2021 yarışmasında boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka bir hayata sahi olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk konserinin dün gece gerçekleşmesi adeta olay yarattı! Hayranlarından “Senin hiç mi sevenin yok! Neden uyarmadılar” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu, linç üzerine linç yedi! İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının başlarında Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti. Survivor’dan 4. olarak ayrılan ve milyonlarca kitleye hitap etmeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra birçok estetik işlem yaptırmıştı. İlk şarkısı “Bedelini Ödedim” ve ikinci şarkısı “Beceremedin” ile kitlesini daha çok artıran Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk konseri dün yapıldı! Peki, neler oluyor?

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31 Ağu 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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