Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Konseri Olay Yarattı! “Senin Hiç Mi Sevenin Yok? Niye Uyarmadılar?” Linç Üzerine Linç Yiyor! “Sokaktan Geçerken…”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının başlarında Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti. Survivor’dan 4. olarak ayrılan ve milyonlarca kitleye hitap etmeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra birçok estetik işlem yaptırmıştı. İlk şarkısı “Bedelini Ödedim” ve ikinci şarkısı “Beceremedin” ile kitlesini daha çok artıran Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk konseri dün yapıldı! Peki, neler oluyor?

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