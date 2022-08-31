Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Konseri Olay Yarattı! “Senin Hiç Mi Sevenin Yok? Niye Uyarmadılar?” Linç Üzerine Linç Yiyor! “Sokaktan Geçerken…”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2021 yarışmasında boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka bir hayata sahi olmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk konserinin dün gece gerçekleşmesi adeta olay yarattı! Hayranlarından “Senin hiç mi sevenin yok! Neden uyarmadılar” yorumlarını alan Aleyna Kalaycıoğlu, linç üzerine linç yedi! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının başlarında Gönüllüler takımında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sonlarına doğru Ünlüler takımına geçmişti. Survivor’dan 4. olarak ayrılan ve milyonlarca kitleye hitap etmeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra birçok estetik işlem yaptırmıştı. İlk şarkısı “Bedelini Ödedim” ve ikinci şarkısı “Beceremedin” ile kitlesini daha çok artıran Aleyna Kalaycıoğlu’nun ilk konseri dün yapıldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.