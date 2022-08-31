- 31 Ağu 2022 - 16:15

Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam TikTok isimli sosyal medya platformunda bir canlı yayın başlattı. Başlattığı canlı yayın ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, o isimden de eleştiri aldı. İşte detaylar...

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam TikTok isimli sosyal medya platformunda bir canlı yayın başlattı. Başlattığı canlı yayın ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, o isimden de eleştiri aldı. Peki, Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında ne yaptı? Mehmet Ali Erbil’in TikTok canlı yayını neden eleştirildi? Mehmet Ali Erbil’i eleştiren ünlü isim kim? İşte, detaylar…

31 Ağu 2022 - 16:15 - Magazin

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