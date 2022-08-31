Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam TikTok isimli sosyal medya platformunda bir canlı yayın başlattı. Başlattığı canlı yayın ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, o isimden de eleştiri aldı. İşte detaylar...
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam TikTok isimli sosyal medya platformunda bir canlı yayın başlattı. Başlattığı canlı yayın ile tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil, o isimden de eleştiri aldı. Peki, Mehmet Ali Erbil, TikTok canlı yayınında ne yaptı? Mehmet Ali Erbil’in TikTok canlı yayını neden eleştirildi? Mehmet Ali Erbil’i eleştiren ünlü isim kim? İşte, detaylar…
31 Ağu 2022 - 16:15 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.