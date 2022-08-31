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31 Ağu 2022 - 16:15

Mahkum Dizisinin 2. Sezonu İfşa Edildi! Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek!

Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı. İşte Mahkum dizisi ve yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde...