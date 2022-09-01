- 01 Eyl 2022 - 10:31

Mahkum ne zaman başlıyor? Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Savaş bitti ben kazandım! Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek!

Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı. İşte Mahkum dizisi ve yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde...

Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı!

Peki, Mahkum dizisinin yeni sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak? Mahkum dizisinin 2. sezon tarihi belli mi, ne zaman? Mahkum dizisi 2. sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

01 Eyl 2022 - 10:31 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mahkum ne zaman başlıyor? Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Savaş bitti ben kazandım! Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek! mask
Mahkum ne zaman başlıyor? Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Savaş bitti ben kazandım! Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek!
Kusursuz Kiracı Hangi Dizinin Uyarlaması? Kusursuz Kiracı Dizisinin Konusu Nedir? Kusursuz Kiracı Oyuncuları Kimler? Kusursuz Kiracı Kore versiyonu mu? mask
Kusursuz Kiracı Hangi Dizinin Uyarlaması? Kusursuz Kiracı Dizisinin Konusu Nedir? Kusursuz Kiracı Oyuncuları Kimler? Kusursuz Kiracı Kore versiyonu mu?
Hangi Burç Uyumayı Çok Sever? Uyanık Görmeniz İmkansız! İşte Uyku İçin Kurşun Atıp Kurşun Yiyecek Burçlar… mask
Hangi Burç Uyumayı Çok Sever? Uyanık Görmeniz İmkansız! İşte Uyku İçin Kurşun Atıp Kurşun Yiyecek Burçlar…
Aykübe Pusat Yeni Sevgilisi Furkan Andıç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Aykübe Pusat İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer… mask
Aykübe Pusat Yeni Sevgilisi Furkan Andıç Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Aykübe Pusat İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kırıcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Mustafa Tuncay İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer… mask
Kısmetse Olur yarışmacısı Ceyda Kırıcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Mustafa Tuncay İle Yaş Farkı Çok Dikkat Çekti! Meğer…
Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı! mask
Masterchef Fatma Nur Yerin Dibine Girdi! Geceleri Gözüne Uyku Girmedi; Mosmor Kesildi! 83 Milyonun Önünde Rezil Ola Ola… Yüzüne Bile Bakmadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL