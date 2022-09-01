Mahkum ne zaman başlıyor? Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Savaş bitti ben kazandım! Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek!

Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı!

Peki, Mahkum dizisinin yeni sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak? Mahkum dizisinin 2. sezon tarihi belli mi, ne zaman? Mahkum dizisi 2. sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar...

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