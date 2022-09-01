Mahkum ne zaman başlıyor? Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki, Savaş bitti ben kazandım! Sosyal Medya Sallanıyor… Savcı Fırat’ın Hayatı Komple Bitecek!
Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı. İşte Mahkum dizisi ve yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde...
Eylül ayı itibariyle yeniden FOX TV Ekranlarındaki yerini alması beklenen iddialı yapım Mahkum dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezonunda yepyeni isimler ile seyirci karşısına çıkacak olan Mahkum dizisi, şimdiden o isimler hakkında ipuçları vermeye başladı. Öte yandan Mahkum dizisine dahil olduğu öğrenilen o iddialı isimler, sosyal medya kullanıcılarını çoktan etkisi altına aldı!
Peki, Mahkum dizisinin yeni sezonu başladı mı, ne zaman başlayacak? Mahkum dizisinin 2. sezon tarihi belli mi, ne zaman? Mahkum dizisi 2. sezon oyuncuları kimler? İşte, detaylar...
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01 Eyl 2022 - 10:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.