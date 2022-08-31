- 31 Ağu 2022 - 16:16

Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği İsim Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!”

Evleneceksen Gel isimli evlilik programa katılmasıyla ünlenen Solmaz Çiros’dan sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkartan bir paylaşım daha geldi. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Yayınlandığı dönem ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Evleneceksen Gel isimli evlilik programı, şimdilerde ardında bıraktığı isimler ile gündeme gelir hale dönüştü. O isimlerden biri olan Solmaz Çiros, geçtiğimiz günlerde yaptığı dans ile tüm tepkileri üzerine çekmişti. Evleneceksen Gel isimli evlilik programa katılmasıyla ünlenen Solmaz Çiros’dan sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkartan bir paylaşım daha geldi. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? Solmaz Çiros nasıl bir paylaşım yaptı? Solmaz Çiros’un paylaşımı neden tepki topladı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

31 Ağu 2022 - 16:16 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!” mask
Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!”
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Açıklama! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Açıklama! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…
Yıldız Tilbe Ortalığı İnim İnim İnletti! Kocaeli’de Resmen Nefesler Kesildi; Duyan Gören Soluksuz Kaldı! Neler Oluyor? mask
Yıldız Tilbe Ortalığı İnim İnim İnletti! Kocaeli’de Resmen Nefesler Kesildi; Duyan Gören Soluksuz Kaldı! Neler Oluyor?
Esra Ezmeci Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! “Kocamı Kardeşimle Aldatıyorum!” Mideler Bulandı; Tüyler Ürperdi! Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci Skandalları Bitmek Nedir Bilmiyor! “Kocamı Kardeşimle Aldatıyorum!” Mideler Bulandı; Tüyler Ürperdi! Neler Oluyor?
Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden Tüyler Ürperten Hamle! Bir Ayrılıp Bir Barıştığı Eski Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Sallanıyor! mask
Sihirli Annem’in Tuğçe’sinden Tüyler Ürperten Hamle! Bir Ayrılıp Bir Barıştığı Eski Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sosyal Medya Sallanıyor!
Simge Sağın’dan Pop Dünyasını Sallayacak Açıklama! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Yıllarca Önümü Kesti!” Meğer… mask
Simge Sağın’dan Pop Dünyasını Sallayacak Açıklama! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; “Yıllarca Önümü Kesti!” Meğer…
Oğuzhan Koç’tan Eski Sevgililerine Darbe Üzerine Darbe! Demet Özdemir İstedi, O Yaptı! “Bu Nasıl Bir Bir Olay Şok!” mask
Oğuzhan Koç’tan Eski Sevgililerine Darbe Üzerine Darbe! Demet Özdemir İstedi, O Yaptı! “Bu Nasıl Bir Bir Olay Şok!”
Petek Dinçöz’ün Deniz Kenarındaki Balayı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Evlenmek En Çok Sana Yaradı!” Hamilelik Açıklamasıyla Ortalığı Karıştırmıştı! Beyazlar İçerisinde… mask
Petek Dinçöz’ün Deniz Kenarındaki Balayı Pozları Yürekleri Hoplattı! “Evlenmek En Çok Sana Yaradı!” Hamilelik Açıklamasıyla Ortalığı Karıştırmıştı! Beyazlar İçerisinde…
Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Somer Sivrioğlu’nun Eli Ayağına Dolandı; O İsmin Açıklaması Stüdyoyu İnletti! Sadece 8 Dakikada… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasına İbrahim Tatlıses Şoku! Somer Sivrioğlu’nun Eli Ayağına Dolandı; O İsmin Açıklaması Stüdyoyu İnletti! Sadece 8 Dakikada… “Yok Artık!”
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı... Aralarındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Neler Oluyor? mask
Ajda Pekkan ve Cenk Eren Sevgili mi? Dudaklarına Yapışınca Ortalık Karışmıştı... Aralarındaki Yaş Farkı Dudak Uçuklattı! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri? Güncel Fiyat Listesi Ne Kadar? İşte Türkiye’deki Elektrikli Otomobiller ve Ağustos Ayı Fiyat Listesi! mask
Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobiller Hangileri? Güncel Fiyat Listesi Ne Kadar? İşte Türkiye’deki Elektrikli Otomobiller ve Ağustos Ayı Fiyat Listesi!
Mahkum'un İkinci Sezonu için Nefesler Tutuldu! 2. sezon fragmanı yayınlandı... mask
Mahkum'un İkinci Sezonu için Nefesler Tutuldu! 2. sezon fragmanı yayınlandı...
Masterchef Metin Hakkında Ortaya Çıkanlar Akıl Karı Değil! Acun Medya Bile Bu Kadarına Hakim Değil, Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer… mask
Masterchef Metin Hakkında Ortaya Çıkanlar Akıl Karı Değil! Acun Medya Bile Bu Kadarına Hakim Değil, Stüdyo Ayağa Kalktı! Meğer…
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği İsim Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!” mask
Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği İsim Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!”
Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!” mask
Mehmet Ali Erbil’in TikTok Paylaşımı Ortalığı İnim İnim İnletti! Dil Hareketini Görenler Şaştı Kaldı! “Keşke Yapmasaydın” Dedirtti! “Rezillik!”
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Açıklama! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… mask
Selin Ciğerci’den Gökhan Çıra’yı Rezil Edecek Açıklama! Burnundan Fitil Fitil Gelmiş; Söyledikleri İnanılır Gibi Değil! Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL