Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği İsim Durmak Nedir Bilmiyor! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı; Yaptı Yine Yapacağını… “Yazık Günah!”

Yayınlandığı dönem ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Evleneceksen Gel isimli evlilik programı, şimdilerde ardında bıraktığı isimler ile gündeme gelir hale dönüştü. O isimlerden biri olan Solmaz Çiros, geçtiğimiz günlerde yaptığı dans ile tüm tepkileri üzerine çekmişti. Evleneceksen Gel isimli evlilik programa katılmasıyla ünlenen Solmaz Çiros’dan sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkartan bir paylaşım daha geldi. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? Solmaz Çiros nasıl bir paylaşım yaptı? Solmaz Çiros’un paylaşımı neden tepki topladı? İşte, detaylar…

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