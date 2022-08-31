Seda Sayan’ın “Öz Kızım” Dediği Solmaz Çiros'dan Skandal Paylaşım! Türkiye’yi Ayağa Kaldırdı... Sözleriyle Yaptı Yapacağını… “Yazık Günah!”
Evleneceksen Gel isimli evlilik programa katılmasıyla ünlenen Solmaz Çiros’dan sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkartan bir paylaşım daha geldi. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Yayınlandığı dönem ekranların en çok konuşulan yapımlarından biri olan Evleneceksen Gel isimli evlilik programı, şimdilerde ardında bıraktığı isimler ile gündeme gelir hale dönüştü. O isimlerden biri olan Solmaz Çiros, geçtiğimiz günlerde yaptığı dans ile tüm tepkileri üzerine çekmişti.
Evleneceksen Gel isimli evlilik programa katılmasıyla ünlenen Solmaz Çiros’dan sosyal medya kullanıcılarını adeta çileden çıkartan bir paylaşım daha geldi. Peki, Solmaz Çiros ne paylaştı? Solmaz Çiros nasıl bir paylaşım yaptı? Solmaz Çiros’un paylaşımı neden tepki topladı? İşte, detaylar…
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31 Ağu 2022 - 23:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.